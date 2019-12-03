فيرون: لاوتارو مهاجم متكامل.. وخليط من 3 أساطير أرجنتينية

لاوتارو سجل 8 أهداف في 14 بالدوري الإيطالي وأطلقت بعض الجماهير عليه لقب “الساحر” بفضل ثنائيته مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

فيرون يعتقد أن لا يصح مقارنة اللاعب بأخرين، إذ يعد خليطا من ثلاثة أساطير أرجنتينية هم، جابريل باتيستوتا وسيرخيو أجويرو وهيرنان كريسبو في تصريحاته لصحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية.

فيرون قال: “من المستحيل أن تتم مقارنته بلاعب آخر، دعني أشرح لكم، يمتلك تحركات أجويو خاصة عندما يتحرك الفريق للأمام، وكيف يُبعد نفسه من أجل التمرير”.

وتابع لاعب لاتسيو وإنتر السابق “يمتلك قوة باتيسوتا في التسديدات، ومكر كريسبو في التحرك دخل منطقة الجزاء، أنه يضع نفسه في المكان المناسب وفي الوقت المناسب دائما”.

وأضاف عن شخصية لاعب راسينج كلوب السابق “يمتلك الشخصية رغم أنه بعمر الـ 22، الحقيقة أنه يمتلك الجودة والكم، إذا نظرت إلى أداءه بإمعان سوف تكتشف الكثير مما يفعله”.

وأتم “أنه ليس مهاجما كلاسيكيا مثل باتيسوتا، أنه مهاجم كامل”.

لاوتارو الذي يقضى ثاني مواسمه مع الفريق سجل 22 هدفا في 54 مباراة وصنع 4 في جميع المسابقات مع إنتر.

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