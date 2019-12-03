ناينجولان الأفضل في شهر نوفمبر بـ الدوري الإيطالي

قائد كالياري الوافد من صفوف إنتر على سبيل الإعارة تألق بشكل لافت الشهر الماضي، إذ ساهم في قيادة فريقه للمركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي.

وفي شهر نوفمبر قاد الفريق الصقلي للفوز في 3 مباريات أمام أتالانتا وفيورنتينا وسامبدوريا والتعادل مع ليتشي.

المباراة الأفضل في الموسم للبلجيكي جاءت أمام فيورنتينا، إذ سجل هدفا وصنع 3 في فوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين.

كما هز شباك ليتشي، وسجل هدفا وصنع آخر في العودة أمام سامبدوريا بنتيجة 4-3.

وسجل اللاعب البالغ 31 عاما 4 أهداف وصنع 4 في 11 مباراة الموسم الحالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا