ترامب: توبيخ الكونجرس لي بسبب أوكرانيا غير مقبول

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بحديث في أوساط بعض النواب الأمريكيين عن توبيخه كبديل عن المساءلة بهدف العزل، قائلاً إن هذه الفكرة غير مقبولة بالنسبة له.

وعقد ترامب الذي سافر إلى لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي جلسة أسئلة وأجوبة مطولة مع الصحفيين خلال لقائه ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف، وندد ترامب مرارا بتحقيق المساءلة بوصفه حيلة من قبل الديمقراطيين لتحقيق مكسب سياسي، فيما يخوض ترامب الانتخابات العام المقبل للفوز بفترة جديدة.

وتوبيخ الكونجرس يصل إلى حد الإدانة الشديدة دون عزل ترامب من المنصب بسبب محاولاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه الديمقراطي جو بايدن .

ويهدف مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا إلى إقرار مواد العزل.

وستحال القضية بعد ذلك إلى محكمة في مجلس الشيوخ الأمريكي لكن محللين يشككون في إدانة ترامب وعزله عن السلطة لأن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يهيمن على المجلس. وخلال الأيام القليلة الماضية اقترح بعض النواب توبيخ ترامب بصفته طريقة للتنديد به دون إجباره على ترك المنصب. لكن ترامب قال إن الفكرة “غير مقبولة”. وأضاف “لم أرتكب أي خطأ. لا يسعك توبيخ شخص لم يرتكب أي خطأ”.

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