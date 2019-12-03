سيالة يؤكد صحة الاتفاق الليبي التركي لهذه الدول

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظرائه في تونس والجزائر والمغرب مستجدات الوضع في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن سيالة أكد لوزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بو قدوم، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية التونسية، صبري باش طبشي، «خطورة ما تسعى إليه بعض الأطراف للمساس بشرعية الاعتراف الدولي الذي تحظى به حكومة الوفاق، باعتبارها الحكومة الشرعية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن، وما انتهت إليه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».

كما تطرق سيالة، إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى «صون المصلحة الوطنية، ويخدم بالدرجة الأولى الأشقاء ولا يمس بسيادة أي دولة، ويقوم على القانون الدولي»، مؤكدا أن ليبيا تحافظ على علاقات الأخوة، وحسن الجوار، وتحرص على عدم المساس بسيادة الدول، أو ما يعرض أمنها وسلامتها وأراضيها وبحارها للخطر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا