إنشاء 4 مراكز للشرطة في بنغازي

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الثلاثاء، القرار رقم «1098» لسنة 2019 القاضي بإنشاء أربعة مراكز للشرطة في مدينة بنغازي.

وبمقتضى المادة الأولى للقرار، تنشأ أربعة مراكز للشرطة تتبع مديرية أمن بنغازي وهي، مركز شرطة حي السلام، مركز شرطة الهواري، ومركز شرطة تيكا، ومركز شرطة بودريسة، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وتنص المادة الثانية للقرار على تولي مدير الأمن تحديد الاختصاص المكاني للمراكز الأربعة وفقا للحدود الإدارية للمناطق الواقعة بها والمعتمدة من قبل المجلس البلدي في بنغازي، فيما تلزم المادة الثالثة الجهات المختصة بتنفيذه اعتبارا من اليوم.

وكان مدير الإدارة العامة للتدريب التابعة للوزارة، عقيد خميس الوزاني، كشف في وقت سابق اليوم، أن عدد الخريجين من مراكز تدريب الشرطة التابعة للإدارة على مستوى ليبيا سيصل نهاية العام 2019 إلى 10 آلاف خريج، مشيرا إلى أن الخريجين موزعون على كافة مديريات الأمن والمنافذ والدوريات بالمناطق التابعة للحكومة.

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