غلق مصنعين لتعبئة المياه بطرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إغلاق مصنعي الواحة ونوفا لتعئبة المياه في طرابلس .

وبحسب المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أجرى قسم الرقابة الداخلية بفرع طرابلس وأعضاء الرقابة الداخلية بالادارة العامة برفقة جهاز الحرس البلدي وحدة الأغذية والأدوية بمنطقة غوط الشعال زيارة الى مصانع المياه.

ونوّه المكتب الإعلامي إلى أن مخالفة المصنعين تمثلت بإفتقاد المواصفات القياسية الليبية المعمول بها ،مؤكداً أنه تم قفل المصنعين من قبل جهاز الحرس البلدي ووحدة الأغذية والأدوية.

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