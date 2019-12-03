اخبار

المفوضية الأوروبية: قواعد منظمة التجارة العالمية لا تقر رسوما جمركية أمريكية جديدة على إيرباص

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إنه لا يحق للولايات المتحدة ، بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية ، زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي على خلفية الخلاف القائم بين أمريكا وأوروبا بشأن دعم التكتل لصناعة الطائرات.
وتعتزم واشنطن زيادة مستوى ونطاق الرسوم الجمركية بعد أن توصلت منظمة التجارة العالمية أمس الاثنين، إلى نتيجة مفادها أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ “خطوات مناسبة لإزالة الآثار الضارة” لمساعدته لشركة إيرباص لصناعة الطائرات.
ولكن وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ، فإن هذه النتيجة لا يمكن أن تُستخدم كأساس لمثل هذا الرد من الولايات المتحدة ، حسبما قال المتحدث باسم مفوض التجارة الأوروبي دانييل روزاريو اليوم الثلاثاء في بروكسل.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد أعلنت سابقًا أن الدعم الأوروبي لشركة إيرباص غير قانوني، ثم سمحت للولايات المتحدة بالرد من خلال الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي لتكون قادرة على تحصيل تعويضات بقيمة 5ر7 مليار دولار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك