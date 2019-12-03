فان دايك: فخور بالتنافس مع ميسي ورونالدو أعظم لاعبي كرة القدم

وقال فان دايك: “إنه لشرف عظيم أن أتواجد في حفل الكرة الذهبية أمس، لقد كنت سعيدا بالاستقبال الجميل في باريس وأود أن أشكر كل من جعلنا نشعر بالراحة”.

وأضاف “أود أولا تهنئة ميسي على فوزه بالكرة الذهبية السادسة الاريخية وكما قلت أمس خلال الحفل إنه من الهام أن أجلس وأبدي إعجابي بالعظمة التي كانت أمامي”.

وواصل المدافع الهولندي “هنيئا لك يا ميسي على عام رائع آخر لا يصدق، وعلى المستوى الشخصي أنا فخور لترشيحي لتلك الجائزة وأن أكون في المركز الثاني وفي تنافس مع أفضل من لعب الكرة عبر التاريخ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو”.

وأكمل “لقد استمتعنا بمعارك جيدة خلال العام الجاري وأتمنى أن أكون مصدر إلهام للآخرين بأن يؤمنوا بأنفسهم وألا يستسلموا أبدا أمام تحقيق أحلامهم”.

وشدد فان دايك “أنا متعطش لمزيد من النجاح في الملعب والعمل والتحسن”.

وأتم “2019 كان عاما رائعا ولم يكن أي شيء ليتحقق دون الحب والدعم من عائلتي وكل زملائي في ليفربول والمنتخب الهولندي، وأخيرا شكرا لكل شخص في عالم كرة القدم لكل رسائل دعمكم هذا يعني لي الكثير”.

وكان فان دايك علق على غياب رونالدو عن حضور الحفل مازحا: “هل كان رونالدو منافسا؟”.

ما جعل شقيقة رونالدو تشن هجوما لاذعا عليه قائلة إنه لن يحقق ما حققه اللاعب البرتغالي. ()

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