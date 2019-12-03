للمرة الأولى.. إيران تعترف بقتل متظاهرين بالرصاص بعد رفع أسعار البنزين

أكدت السلطات ال إيران ية للمرة الأولى اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن قتلت متظاهرين بالرصاص خلال ما تصفه منظمات حقوقية بأنها أدمى احتجاجات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

واعترف التليفزيون الرسمي بقتل المحتجين دون أن يذكر أرقاما وجاء ذلك قبل ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران “تقتل ربما آلافا وآلافا من الأشخاص الآن ونحن نتكلم”.

وبسرعة امتدت الاضطرابات التي اندلعت فجأة يوم 15 نوفمبر بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 300 في المئة إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة وأخذت منحى سياسيا مع مطالبة محتجين من الشباب والطبقة العاملة بتنحي الزعماء الدينيين للبلاد.

وأخمدت السلطات ال احتجاجات في الأسبوع الماضي بحملة أمنية.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إن لقطات مصورة كثيرة للغاية أظهرت بعد أن فحصها جهاز التحقق الرقمي في المنظمة قوات الأمن ال إيران ية وهي تطلق النار على المحتجين. وقال التليفزيون الرسمي “كان مثيرو الشغب مسلحين بالسكاكين والأسلحة. احتجزوا الناس رهائن من خلال إغلاق جميع الطرق في بعض المناطق. لم يكن أمام قوات الأمن خيار سوى أن تواجههم بحسم.. ولقي مثيرو شغب حتفهم في الاشتباكات”. ولم تفصح إيران رسميا عن عدد القتلى لكن منظمة العفو الدولية قالت إنها وثقت مقتل 208 محتجين على الأقل، وهو ما يجعل هذه القلاقل الأدمى منذ انتفاضة عام 1979 التي أطاحت بالشاه الموالي للولايات المتحدة وجاءت برجال الدين الشيعة إلى الحكم. وقال التليفزيون ال إيران ي إن المتحدث باسم القضاء رفض اليوم الثلاثاء تقدير “المنظمات المعادية” لعدد القتلى واصفا إياه بأنه “أكاذيب صريحة”. وخلال الاضطرابات قطعت طهران الإنترنت لمدة أسبوع وهو ما حال دون قيام ال إيران يين في الداخل بنشر مقاطع الفيديو والمعلومات عن ال احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي اللقطات المصورة والمعلومات التي تهدف لجذب مزيد من ال متظاهرين . وقال تقرير التليفزيون ال إيران ي إن قوات الأمن اشتبكت مع “مثيري شغب مسلحين بأسلحة شبه ثقيلة” في ماهشهر بإقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غرب إيران والتي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى. وقال أيضا إن بعض المارة وبعض أفراد قوات الأمن لقوا حتفهم. وتزايد الغضب على الركود الاقتصادي والفساد في أوساط رجال الدين ورجال الأمن منذ إعلان ترامب في العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في عام 2015 واصفا إياه بأنه معيب ثم أعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران مما أدى إلى المزيد من تكبيل الاقتصاد القائم على النفط. واتهمت إيران الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة بإشعال الاضطرابات التي وصفها الزعيم الأعلى ال إيران ي علي خامنئي بأنها “مؤامرة خطيرة للغاية”. وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء في لندن حيث يحضر قمة لحلف شمال الأطلسي إن الولايات المتحدة لا تؤيد ال احتجاجات المناوئة للحكومة في إيران لكنه كتب بعد وقت قصير على تويتر يقول إن الولايات المتحدة تؤيد “شجعان إيران الذين يحتجون من أجل حريتهم”. وقالت وزارة الاستخبارات ال إيران ية إن السلطات اعتقلت قادة مجموعة كانت تخطط لإثارة الاضطرابات في الجامعات في طهران مطلع الأسبوع وإن كثيرا ممن اعتقلوا في الشهر الماضي في المنطقة المحيطة بالعاصمة وعددهم 2021 شخصا تم الإفراج عنهم بعد ذلك .

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