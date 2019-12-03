الحضارة المصرية القديمة في ندوة بالمركز الثقافى المصرى بالرباط

نظم مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالرباط اليوم، بالتعاون مع جامعة محمد الخامس بالرباط ندوة حول الحضارة المصرية القديمة أدارتها الدكتورة البضاوية بلكامل أستاذ التاريخ بكلية الآداب ب جامعة محمد الخامس .

وافتتحت المحاضرة بكلمة من الأستاذة هبة بهاء الدين سعيد الملحق الإدارى لمركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالرباط رحبت فيها بالحضور ، مؤكدة دور المركز لتفعيل اتفاقيات الشراكة بين جامعة محمد الخامس .

وأعقب ذلك عرض فيلم عن الجيش فى مصر القديمة من إعداد وتقديم طالب ماجستير بقسم الآثار – جامعة محمد الخامس وبعد ذلك افتتح باب المناقشة بين الحضور والتي كانت غنية بالأسئلة والاستفسارات عن تاريخ مصر القديمة فى جميع مجالتها .

وفى نهاية المحاضرة قدمت الأستاذة هبة بهاء الدين سعيد الملحق الإدارى بالمركز معلومات بشأن استكمال الدراسة فى الجامعات المصرية مع التأكيد على إعادة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالرباط و الجامعات المغربية بنظيراتها المصرية حتى يتمكن الطلاب من اتمام الدراسات العليا في رحاب الجامعات المصرية.

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