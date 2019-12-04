سفير قطر يستقبل باشاآغا في الدوحة

إيوان ليبيا – وكالات :

وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا على رأس وفد ” حكومي ” وفقًا لما نقلته ” قناة ليبيا الأحرار ” مساء الثلاثاء.

وكان في استقبال باشاآغا لدى وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة سفير دولة قطر لدى ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني .

وينتظر أن ” يناقش الجانبان آخر التطورات على الساحة الليبية والقضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ” وفقًا لما نفلته القناة .

وبحسب نسخة من قرار الزيارة الذي أصدره السراج ذي الرقم 1304 لسنة 2019 فسيترأس الوفد وزير داخليته فتحي باشاآغا وكان المقرر ان تجري الزيارة في 25 نوفمبر المنصرم لكنها تأجلت الى هذا التاريخ حيث تقاطع التاريخ السابق مع زيارة تركيا .

ووفقاً لذات القرار سيرافق باشاآغا وكيل وزارة الصحة بالوفاق محمد هيثم عيسى ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء في طرابلس عبدالمجيد حمزة .

كما سيكون ضمن الوفد الوكيل المساعد بوزارة الخارجية ووكيل وزارة الإقتصاد وستكون الزيارة يوم 25 نوفمبر الجاري وستستمر لمدة خمسة أيام .

أما عن غرض الزيارة كما جاء في قرار تشكيل الوفد فهو ” غرض التشاور وتبادل الآراء حول سبل أوجه التعاون والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين ” لكن المصدر ذاته من داخل الرئاسي أكد أن الزيارة ستشمل ملفات أخرى غير معلنة مثل أوجه الدعم العسكري الذي يسعى باشاآغا للحصول عليه من الدوحة .

يشار إلى أن المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري كانوا قد طالبوا بضرورة إشراك قطر في مؤتمر برلين القادم حول ليبيا بدعوى ضرورة إشراك كل الدول المعنية وذلك بعد إبعادها من الإجتماعات التحضيرية للمؤتمر

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