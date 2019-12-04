الموقف الأمريكي من الإتفاقية البحرية بين تركيا والرئاسي

إيوان ليبيا – وكالات :
وصفت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الثلاثاء مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي بشأن المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط بـ “غير المفيدة والمثيرة للاستفزاز ” .
وفي بريد وجهته إلى وكالة الأنباء اليونانية الرسمية ” أمنا ” قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “في حين أن الولايات المتحدة عمومًا لا تتخذ موقفًا من النزاعات الحدودية لدول أخرى ، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن جميع مثل هذه الأعمال ، أن خطر تصاعد التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط في هذا الوقت الحساس “.
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