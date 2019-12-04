كلوب: لاعبو ليفربول سيبدأون الآن رحلة المنافسة على جوائز العام القادم

وعلق كلوب على خسارة لاعبه فيرجيل فان دايك للكرة الذهبية أمام ليونيل ميسي بقوله: “هذا هو اختيار الصحفيين وليس لدينا مشكلة في ذلك. ربما تكون لدي وجهة نظر مختلفة بعض الشيء، ولكن هذا هو واقع الأمر”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “لطالما قلت أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب رأيته في حياتي، وها هو يفوز بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته”.

وأكمل “إذا تحدثنا عن الموسم الماضي فقط، ففان دايك قدم خلاله أداءً استثنائيًا لم أره من أي مدافع قط، لذلك لم أكن لأتفاجأ لو كان هو الفائز بالجائزة، ولقد علمت أن الفارق كان ضئيلًا بينهما في التصويت. ما صرح به فان دايك بعد الإعلان عن اسم الفائز يظهر كم هو شخص رائع”.

كانت قائمة المرشحين الثلاثين للجائزة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي قد ضمت سبعة لاعبين من ليفربول، وفي حفل تسليم الجائزة الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، تواجد أربعة لاعبين في المراكز السبعة الأولى، حيث حل فيرجيل فان دايك ثانيًا خلف ليونيل ميسي، والذي فاز بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته، وجاء ساديو ماني رابعًا ومحمد صلاح خامسًا، فيما احتل أليسون بيكر الترتيب السابع، بالإضافة لفوزه بجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم. علاوة على ذلك، احتل روبيرتو فيرمينو المركز الـ17، وجاء ترينت ألكسندر-أرنولد في الترتيب الـ19، وحل جيني فينالدوم في المركز الـ26.

ووجه رسالة للاعبيه قال فيها “لقد حققنا لقب دوري الأبطال، وقدمنا موسمًا رائعًا أنهيناه بـ 97 نقطة، فكان من الطبيعي حصولكم على هذه الإشادة وترشيحكم لكل هذه الجوائز. لقد جاء ترينت في المركز الـ19، من كان يتخيل ذلك قبل ثلاث سنوات؟! أنا سعيد للغاية من أجلكم جميعًا”.

وأتم المدرب الألماني “إنه إنجاز رائع، ولكن هذا أصبح جزءًا من الماضي، والآن سيبدأ اللاعبون رحلة المنافسة على جوائز العام القادم”.

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