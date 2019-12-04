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بدء العمليات في جبهة غرفة عمليات تحرير سرت الكبرى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، اليوم الأربعاء، بدء العمليات في جبهة غرفة عمليات تحرير سرت الكبرى.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، تقدم الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية والسيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت ومصراتة.

وفي السياق، أكد المركز الإعلامي لغرفة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استهداف تمركز للميليشيات تحت كوبري الدرن في قرجي بعملية نوعية وحالة من الرعب تسود الميليشيات داخل طرابلس”، بحسب تعبيره.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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