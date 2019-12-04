زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إقليم مالوكو الإندونيسي

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر للزلازل إقليم مالوكو الإندونيسى اليوم الأربعاء.

ونقل موقع “ديتيك دوت كوم” الإخبارى الإندونيسى عن بيان لهيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية القول إن ال زلزال ضرب المنطقة الغربية لجنوب شرقى إقليم مالوكو، وهو الإقليم الذى يعرف أيضا بجزر الملوك، وأنه ليست هناك مخاطر من حدوث موجات مد عاتية ” تسونامى ” نتيجة لل زلزال .

وذكرت هيئة الأرصاد الإندونيسية، إنه لم ترد على الفور أى تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة لل زلزال .

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