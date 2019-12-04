مقتل 6 من القوات الهندية في تبادل إطلاق نار

قال مسئولون اليوم الأربعاء، إن ستة على الأقل من أفراد القوات شبه النظامية قتلوا، عقب أن فتح أحد الجنود النار على زملائه بوسط الهند .

ووقع الحادث في معسكر تابع لشرطة الحدود الهند -التبت في منطقة نارايانبور في تشاتيسجار، التي تعد من ضمن الولايات الأكثر تضررا من تمرد الماويين اليسارين في الهند .

وقال المسئول بالشرطة بادو مسينه علامة هاتفيا ” الجندي فتح النار على زملائه في نوبة غضب، ووقع تبادل إطلاق نار ولقي ستة جنود بينهم المهاجم حتفهم، وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة”.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الجندي الذي أطلق النار على ستة من زملائه انتحر لاحقا.

ولم يعرف سبب بدء الخلاف، ويشتبه في أن الجندي كان غاضبا من عدم حصوله على إجازة، بحسب ما قاله علامة الذي أشار إلى أنه تم إصدار أمر بفتح تحقيق. ويشار إلى أن حوادث قتل الجنود لزملائهم شائعة في الهند ، وخاصة في مناطق مثل كشمير وتشاتيسجار، حيث تحارب القوات التمرد.

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