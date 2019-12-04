مركز المبادرات السعودي يختتم نسخته الثانية مسك 500 لدعم مشاريع الأعمال الواعدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اختتم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية ” مسك الخيرية “، نسخته الثانية من مسَرِّعة ” مسك 500 ” التي تقدم خدمات الدعم والمساندة لمشاريع الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار جهوده لدعم المشاريع الريادية.

وعقدت النسخة الثانية من مسَرِّعة ” مسك 500 ” بتنظيم من مبادرة “مسك الابتكار”، التي يرعاها مركز المبادرات في مؤسسة ” مسك الخيرية “، وتُعنَى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة استراتيجية مع “500 ستارت أبز”.

واحتوت النسخة الثانية من مسَرِّعة ” مسك 500 ” على برنامج دعم متكامل لرواد الأعمال استمرت لمدة ثلاثة أشهر، تحت إشراف نخبة من الموجهين والخبراء الدوليين، وتضمنت سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، التي عمل في ظلها خبراء البرنامج ورواد الأعمال على اكتشاف مكامن القوة وعناصر النجاح في مشاريعهم، والعمل على إنمائها وتقويتها وتجاوز الصعوبات والعوائق التي قد تواجههم خلال مرحلة إطلاق المشروع.

وسيحصل جميع من التحق بالمسرعة على مبلغ 187 ألف ريال (50 ألف دولار)، بشرط أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، وعلى رأسها امتلاكه فريق عمل مؤهلاً لإدارة المشروع، ومنتَجاً في مجال التقنية أو مجالات أخرى مرتبطة به جاهزاً للعرض أو تم عرضه في الأسواق، علماً أن البرنامج تشرف عليه كبرى الشركات العالمية في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وتعمل مبادرة “مسك الابتكار” على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل، والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، بهدف تحويل مبادرات الأعمال إلى مشاريع ناجحة، ودعم الأفكار الخلّاقة بما يسهم في إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

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