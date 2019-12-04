الصين تستدعي مسئولا بالسفارة الأمريكية للاحتجاج

ذكر التليفزيون الحكومي أن الصين استدعت ممثلا للسفارة الأمريكية اليوم الأربعاء، للاحتجاج على مشروع قانون أيده مجلس النواب الأمريكي بخصوص معاملة بكين لأقلية الويجور المسلمة.

وقال التقرير التليفزيوني إن نائب وزير الخارجية شين قانغ قدم “مذكرة احتجاج شديدة” لوليام كلاين، مستشار السفارة الأمريكية للشؤون السياسية، وحث الولايات المتحدة على وقف تدخلها في شئون الصين .

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يطلب من إدارة ترامب تشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الويجور المسلمة الأمر الذي أثار غضب بكين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا