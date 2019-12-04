ينس ستولتنبرج: الناتو أقوى وأنجح تحالف في التاريخ

أكد قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) مجددا اليوم الأربعاء قوة الحلف الدفاعي، خلال اليوم الثاني من القمة السنوية السبعين التي طغت عليها الانقسامات حول الإستراتيجية وتقاسم الأعباء.

وقال رئيس الحلف ينس ستولتنبرج لقادة الدول الـ29 الأعضاء في مستهل جلستهم الرسمية اليوم: “إن الناتو هو أنجح تحالف في التاريخ، لأننا تغيرنا مع تغير العالم”.

وأضاف أن هناك زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي “تجعل الناتو أقوى.. مهما كانت خلافاتنا، سوف نستمر في الاتحاد حول مهمتنا الأساسية، للدفاع عن بعضنا البعض”.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء إستونيا، جوري راتاس، اليوم الأربعاء أن الحلف ما زال قويًا.

وقال إن “ردع الناتو موثوق به بنسبة 100%”، مضيفًا أن العلاقات عبر الأطلسي هي “حجر الزاوية” للأمن في أنحاء الحلف. وفى الوقت نفسه، ذكر الرئيس البولندي أندريه دودا أن الناتو “هو أهم تحالف في العالم .. هذا التحالف يضمن الحرية والأمن”. ويجتمع قادة الناتو في منتجع فاخر للجولف في واتفورد، على بعد 25 كيلومترا شمال غربي لندن، لإجراء محادثات رسمية، وبدأت القمة أمس الثلاثاء بحفل استقبال استضافته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية . وتشمل القضايا المدرجة على جدول أعمال اليوم الأربعاء محاربة الإرهاب والسيطرة على الأسلحة والعلاقات مع روسيا، بينما يناقش القادة للمرة الأولى على الإطلاق نهضة الصين. وقال ستولتنبرج : “الصين هي ثاني أكبر دولة تنفق على الدفاع في العالم بعد الولايات المتحدة، وعرضت مؤخرًا قدرات جديدة، بما في ذلك الأسلحة النووية”.

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