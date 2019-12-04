غسان سلامة يبحث التحضيرات لمؤتمر برلين

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، التطورات الأخيرة في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، اليوم، إن اللقاء الذي حضرته نائبة غسان سلامة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، تطرق إلى التقدم المتحقق في التحضير لمؤتمر برلين، حسب ما نشرت في تدوينة على موقع «تويتر».

وردا على استفسار رئيس البعثة الأممية بشأن توقيع حكومة الوفاق على مذكرتي تفاهم مع تركيا، أوضح سيالة أن ذلك يأتي في إطار «المصلحة الوطنية ويحافظ على حقوق الدولة الليبية في الاستثمار في المياه الاقتصادية الخالصة ويخدم الدول الأشقاء»، بحسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

وأوضح بيان «خارجية الوفاق» أن سلامة أطلع سيالة على الجهود الدولية المبذولة للتجهيز للاجتماع التحضيري الخامس للدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن فيما يتعلق بمؤتمر برلين.

وحذر سلامة أول من أمس الإثنين، من تداعيات مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق في المجالين الأمني والبحري، وقال إن الاتهامات التي أثارها الاتفاق الذي تم توقيعه في إسطنبول الأسبوع الماضي، تهدد اجتماعا في 10 ديسمبر الحالي ببرلين، كان من المفترض أن يمهد الطريق لعقد مؤتمر برلين أوائل يناير المقبل.

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