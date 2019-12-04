رئيس أركان كوريا الشمالية يحذر أمريكا من استخدام القوة ضد بيونج يانج

قال رئيس أركان كوريا الشمالية إنه يشعر بالإحباط إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام القوة العسكرية ضد بيونج يانج، وحذر من أن أي ضربة سيتم الرد عليها بسرعة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن باك جونج تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، اليوم الأربعاء قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شعر أيضا “بالاستياء” من تصريحات ترامب في قمة حلف الأطلسي في بريطانيا.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه لا يزال يثق في الزعيم الكوري الشمالي لكنه أشار إلى أن كيم “يحب إطلاق الصواريخ، أليس كذلك؟”. وأضاف ترامب أن واشنطن يمكن أن تستخدم القوة موضحا “إذا اضطررنا، سنفعل ذلك”.

وقال باك إنه سيكون “شيئا مروعا” للولايات المتحدة إذا شنت واشنطن هجوما، وإن كوريا الشمالية ستتخذ “إجراءات مضادة فورية على أي مستوى”.

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