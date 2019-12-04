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ماكرون يدعو لاجتماع مع قادة دول الساحل الإفريقي منتصف الشهر الجاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء قادة دول الساحل الإفريقي الخمس لإجراء مباحثات حول الدعم العسكري الفرنسى لهم فى حربهم ضد الجماعات المتطرفة.
وتأتي دعوة ماكرون، بعد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي/ناتو/ فى واتفورد بانجلترا، وبعد تسعة أيام من مقتل 13 جنديا فرنسيا فى تصادم مروحيتين خلال عملية ضد الجهاديين فى مالي.
وقال ماكرون لقد تم تأكيد”شرعية” نشر القوات على مدى ست سنوات، وأنها لا تزال “جزءا من أمننا”.
وأضاف ماكرون إنه يتوقع أن يوضح قادة كل من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر” ويصيغوا ما يطلبونه من فرنسا والمجتمع الدولي”.
وأوضح أنه فى حال توضيح القضايا التى يريد طرحها خلال الاجتماع فى باو بجنوب فرنسا فى 16 من الشهر الجاري، عندئذ فإنه سوف ينظر في ” بناء تحالف جديد مع الشركاء الأوروبيين الموجودين بالفعل”.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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