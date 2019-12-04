البحرية الأمريكية تعلن مصادرة شحنة صواريخ إيرانية في طريقها لليمن

أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء أن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية صادرت (شحنة كبيرة) لأجزاء مما يشتبه أنه صواريخ إيرانية متجهة إلى الحوثيين في اليمن ، في أول مرة يتم فيها احتجاز مكونات متطورة من هذا النوع في طريقها إلى الحرب هناك، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست في موقعها على الأنترنت.

وقال المسؤولون إن هذا الحادث يوضح استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين .

وتتهم الولايات المتحدة، إيران بتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمن ية، بحسب الصحيفة

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