مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-12-2019 والقنوات الناقلة.. أرسنال وبيراميدز وقمة خليجية

في دور الـ32 من كأس مصر تقام 3 مباريات إذ يلتقي الإنتاج الحربي مع أبو قير للأسمدة في الثانية والنصف ظهرا.

ثم يواجه المصري نظيره قنا في الخامسة مساء، ويستضيف بيراميدز النجوم في السابعة والنصف مساء.

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي أرسنال مع برايتون في أول مباراة بعد رحيل المدرب أوناي إيمري، في العاشرة والربع مساء.

وفي خليجي 24 تلعب مباراة قمة بين السعودية وقطر في السابعة مساء ضمن نصف النهائي، الذي يبدأ بصدام بين العراق والبحرين.

ويشارك المصري محمد النني مع بشكتاش أمام إيرزينكانسبور في الثامنة إلا الربع مساء، بدور الـ32 من كأس تركيا.

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