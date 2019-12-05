أهداف الأربعاء الكروي – ليفربول يضرب إيفرتون بخماسية.. وتريزيجيه يسجل في تشيلسي

وتألق خلال المباراة المهاجم ديفوك أوريجي الذي سجل هدفين، بينما لم يشارك النجم المصري محمد صلاح.

في مباراة أخرى سجل محمود حسن “تريزيجيه” هدفا لفريقه أستون فيلا في شباك تشيلسي.

وصنع هدف تريزيجيه زميله المصري أحمد المحمدي، في المباراة التي خسرها أستون فيلا 2-1.

ليفربول × إيفرتون

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ملخص تريزيجيه والمحمدي ضد تشيلسي

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مانشستر يونايتد × توتنام

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هدف عمرو وردة

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تشيلسي × أستون فيلا

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ليستر سيتي × واتفورد

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ولفرهامبتون × وست هام

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باريس سان جيرمان × نانت

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