الوفاق تبحث علاج الجرحى والنازحين

إيوان ليبيا – وكالات :

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، أمس الأربعاء، اجتماعه العادي العاشر للعام الجاري 2019 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، ووزراء الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج قدم في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس ملخصا يتضمن آخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة، ونتائج جولته الخارجية.

وأضاف أن مجلس وزراء حكومة الوفاق ناقش أيضا «تطوير الآليات التي تمكن من التوفير المستمر لمتطلبات المعركة واحتياجات الجبهات وعلاج الجرحى، إضافة لتأمين احتياجات النازحين جراء العدوان على العاصمة».

كما عكف المجلس بعد ذلك على مناقشة جدول الأعمال والموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، وناقش كذلك تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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