تركيا تنشر خريطة بحرية جديدة بعد الاتفاقية مع السراج

إيوان ليبيا – وكالات :

قام السفير التركي، المسؤول عن شؤون العلاقات السياسية الثنائية، المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية، تشاغطاي أرجياس، صورة لخريطة جديدة، أظهر فيها الحدود البحرية والجرف القاري لبلاده، بعد توقيع الاتفاقية البحرية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

وتظهر الخريطة التي نشرها أرجياس، على حسابه في تويتر، ما سمّاها حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا في البحر المتوسط، بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة.

وتظهر بيانات للخريطة التي تبنتها أيضا وزارة الخارجية جملة من الحدود التي فصّلها المسؤول التركي.

-(A-B) حدود اتفاق 2011 بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

-(C-D-E) خط الوسط بين اليابس التركي والمصري

-(E-F) الاتفاق التركي الليبي الأخير.

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