منحة 100 ألف دينار لعائلة كل شهيد

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم الجيش التابع للقيادة العامة اللواء أحمد المسماري، عن موافقة قائد قواته المشير خليفة حفتر علي إطلاق ما سماه «وسام الشهيد»، لافتا إلى أنه «وسام وطني يمنح لذوي الشهيد».

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي ، أنه بموجب الوسام يحصل أهالي من قتل من قواته علي 100 ألف دينار، فضلا عن استمرار دفع راتب المقاتل وترقيته حتى بعد وفاته.

ولفت إلى أن هناك مزايا أخري «مادية ومعنوية» لكل المقاتلين من قواته.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة بين القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، والتي أدت لمقتل وإصابة الآلاف، ونزوح عشرات الآلاف من الأسر وفق منظمات دولية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قرار من القيادة العامة، يتحدث عن منح «جميع شهداء القوات المسلحة العربية الليبية الذين شاركوا في ثورة الكرامة وسام الشهيد»، وتحديد شكل وسام الشهيد وصيغة براءته بقرار من القائد العام، فيما تمنح لكل أسرة من الأسر حملة وسام الشهيد مكافأة مالية قدرها مائة ألف دينار ليبي تصرف لمرة واحدة.

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