عسكري يقدم على قتل موظفين مدنيين بقاعدة بحرية بأمريكا وينتحر

واشنطن-العنوان

أقدم عنصر في البحرية الاميركية على قتل شخصين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح يوم الأربعاء في حوض السفن الحربية التابع لقاعدة بيرل هاربور في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يقدم على الانتحار.

وقال مسؤول عسكري بالقاعدة، إن القتيلين والجريح موظفون مدنيون لدى وزارة الدفاع الأميركية، مشيرا إلى أن الجريح نقل إلى المستشفى وهو في حال “مستقرة”.

وجرى حادث إطلاق النار في حوض السفن التابع للقاعدة، على ما أوضحت السلطات.

وأفادالمسؤول، أن مطلق النار عنصر في البحرية متمركز في الغواصة النووية الهجومية “يو إس إس كولومبيا”، مشيرا إلى أنه انتحر.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالحادث.

ووقع الحادث قبل ثلاثة أيام من إحياء ذكرى الهجوم الياباني على بيرل هاربور إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر-وكالات