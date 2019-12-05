اليونان يبلغ تركيا معارضته لاتفاقها مع حكومة الوفاق

أثينا-العنوان

أعلنت اليونان أنها أبلغت تركيا بمعارضتها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بينها وبين حكومة الوفاق، مؤكدة التزامها بإجراء محادثات مع أنقرة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، حول إجراءات لبناء الثقة.

وذكرت أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بريطانيا يوم الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

وكان أردوغان قد أعلن قبيل مغادرته الأحد إلى بريطانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الناتو، أنه لن يناقش الاتفاق مع أي كان.

وأبرمت تركيا وحكومة الوفاق، يوم 24 نوفمبر الماضي، اتفاقا في إسطنبول، بشأن الحدود في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، لاقى معارضة من قبل اليونان ومصر وقبرص.

وأغضب الاتفاق مع حكومة الوفاق اليونان التي ترى في هذه الخطوة انتهاكا لحقوقها السيادية، وتوجد نزاعات منذ عقود بين اليونان وتركيا حول قضايا متنوعة منها حقوق التعدين في بحر إيجة وتقسيم قبرص عرقيا.