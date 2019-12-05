عودة ضخ الوقود في الخط الرابط بين الزاوية وطرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عودة ضخ الوقود «بنزين» من مستودع الزاوية النفطي إلى مستودع طرابلس، بعد انتهاء أعمال الصيانة على الخط الرابط بينهما.

ونفذ الأعمال أحد فرق الصيانة في الشركة، بعد معاينة حجم الأضرار، وتركيب مانع للتسرب و«قامضة أنابيب» على الخط، كما أجريت الاختبارات عليه للتأكد من أن عملية صيانة الخط تمت بنجاح من قبل مختصين في الشركة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، أغلق الخط بجدار ترابي؛ كإجراء وقائي، بعد الانفجار الذي وقع به، والذي سيطر عليه رجال الإطفاء والسلامة التابعون لشركة البريقة وهيئة الأمن والسلامة بالزاوية، بمعاونة الأهالي.

يذكر أن انفجارا وقع يوم الثلاثاء الماضي في الخط، نتيجة أعمال حفر غير مصرح بها من قبل مواطن في منطقة الحشان غرب جنزور (30 كيلو مترا غرب طرابلس)، حسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وفاة سائق الجرافة (الكاشيك) التي قامت بأعمال الحفر، وتعرض بعض مَن كانوا في مكان الحادثة إلى حروق طفيفة، أُحيلوا على إثرها إلى مستشفى الحروق.

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