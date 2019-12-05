البرلمان التركي يسعى لتمرير اتفاقية تركيا وحكومة الوفاق

أنقرة-العنوان

يعتزم البرلمان التركي اليوم الخميس إجراء تصويت لتمرير اتفاقيتين موقعتين مع حكومة الوفاق حول التعاون في مجال الأمن وترسيم الحدود البحرية، بحسب ما أعلن عنه نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي.

وقال أقطاي، وفقًا لوكالة الأناضول التركية الحكومية، “برلماننا سيصوت اليوم على الاتفاقية التاريخية بين تركيا وليبيا وبذلك سينتصر السلام في شرق المتوسط، وستفوز الأخوة التركية-الليبية”.

ويأتي ذلك مع تزايد وتيرة الاحتجاجات الدولية حول توقيع الاتفاقية، اعتبرت كل من مصر واليونان وقبرص أن الاتفاقية غير قانونية وتهدد أمن البحر المتوسط.

وطالبت قبرص اليوم الخميس من محكمة العدل الدولية حماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية، كما أعلنت اليونان أنها أبلغت تركيا بمعارضتها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بينها وبين حكومة الوفاق.

وأبرمت تركيا وحكومة الوفاق، يوم 27 نوفمبر الماضي، اتفاقا في إسطنبول، بشأن الحدود في البحر المتوسط.