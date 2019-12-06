أسباب انقطاع التيار الكهربائي على مناطق بالعاصمة طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،مساء الخميس ،عن تعرّض خط الاواغنة من 30جمال مسافة 2500متر الذي يغذي من 50الي60محول للسرقة ،وكذلك سرقة خط المشتل من 30العزيزية مسافة 2500متر الذي يغذي 6محولات ،مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المنطقة.

هذا و حذرت الشركة العامة للكهرباء ،من تواصل الاعتداءات المتكررة و الشبه اليومية ،رغم مطالبتها عديد المرات كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

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