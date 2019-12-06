تفاصيل الهجوم على مقر الرئاسة بطرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف المحلل العسكري، محمد الترهوني، عن تطورات الأوضاع في محيط مقر رئاسة الوزراء التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وقال الترهوني “إن قوة تتبع ما تسمي جهاز مكافحة الإرهاب مصراتة بإمرة مختار الجحاوي، قامت في البداية بمحاصرة مبنى وزارة المالية بمنطقة الظهره بالعاصمة طرابلس مستخدمة في ذلك أسلحة ثقيلة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، لافتا أن المجموعة اتهمت وزير المالية المفوض فرج بومطاري بالتقاعص وطالبت بإقالته من منصبه”، على حد قوله.

وتابع الترهوني، “المجموعة التي حاصرت مقر وزارة المالية، قامت أيضا بمحاصرة مكتب السراج بطريق السكه، كما قامت المجموعة بسرقة تلات سيارات من السيارات المخصصة للسراج وأعطبت الباقي قبل خروجها”، بحسب تعبيره.

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