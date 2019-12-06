اجتماع داخلية الوفاق مع نظيرتها القطرية

إيوان ليبيا – وكالات :

ناقش مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد دكتور فتحي عون، مع مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية القطرية، اللواء خليفة نصر عبدالله النصر، التعاون في المجالات الأمنية بين البلدين.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وحضره مدير معهد تدريب الشرطة القطري، إلى «إمكانيات إدارة الموارد البشرية القطرية في تطوير الشرطة، ومدى استفادة وزارة الداخلية الليبية من فتح آفاق تدريب أخرى في عدد من المجالات الأمنية»، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق منتصف ليل أمس الخميس.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بدأ الأربعاء الماضي، زيارة للدوحة تهدف إلى تبادل الآراء والتشاور حول سبل وأوجه التعاون والقضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتقى خلالها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. ويرافق باشاغا خلال تلك الزيارة وكلاء وزارات «الخارجية والصحة والمواصلات»، إضافة إلى منسق شؤون الإرهاب في المجلس الرئاسي.

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