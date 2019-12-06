حقيقة طرد السفير الليبي في أثينا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت اليونان رسميا، اليوم الجمعة، عزمها طرد سفير حكومة الوفاق الليبية على خلفية إبرامها مذكرة تفاهم مع تركيا حول تحديد المناطق البحرية.

وقال وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، “إنه سيتم طرد السفير الليبي في البلاد على خلفية اتفاق السراج وتركيا”، مشيرا إلى أن طرد السفير الليبي في أثينا لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد هددت في وقت سابق، بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته حكومة الوفاق الليبية مع أنقرة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، لمحطة تلفزيونية:”إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد”، مضيفاً أنه يتم “إخفاء” الاتفاق عن اليونان.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد الماضي، أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع الأربعاء الماضي، اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، محوره “تعاون عسكري وأمني” لتعزيز “الاتفاق الإطار للتعاون العسكري الموجود أصلا” و”العلاقات بين جيشي” البلدين، بحسب أنقرة. وأثار الاتفاق كذلك مخاوف مصر وقبرص.

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