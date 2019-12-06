اخبار

صالح يزور أثينا الخميس

تم النشر منذُ 30 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيزور اليونان الخميس المقبل، بناء على دعوة من رئيس البرلمان اليوناني.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن بلاده قررت طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر الماضي.

وقال الوزير: «أسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة هذا الصباح وإبلاغه بترحيله»، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان؛ مشددا على أن هذا الإجراء لا يعني قطع العلاقات مع ليبيا.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 27 نوفمبر الماضي اتفاقات للتعاون العسكري والأمني بالإضافة للاختصاص البحريّ. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق بشكل رسمي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هذا موضوع بيع ليبيا لاسراءيل / والفلسطينيين والاردنيين متورطين في الموضوع / والليبيين والقبائل الليبية والجماعات المقاومة الشعبية والادارات الليبية عن بكرة ابيهم لن يسمحوا بحضور الليبين لاجتماعات تسمح لدولة محتلة صهيونية بالاقتراب من السواحل الليبية او استخدام ثرواتها .

    رد

  • رئيس مجلس النواب اعلى سلطة منتخبة من الشعب الليبى وهو الرئيس الشرعى المؤقت للبلاد حتى يتم انتخاب رئيس جديد هذا ما حدث فى تونس ويجب ان يحدث فى ليبيا وعلى الرئيس عقيلة صالح ان يستقبل فى اليونان وقبرص استقبال رسمى كرئيس دولة ويوقع اتفاقيات باسم ليبيا مع دولة عضو فى الاتحاد الاوربى يمكنها للمساعدة فى اتخاذ قرار بسحب الثفة من حكومة المليشيات التى تتواجد على مساحة 10%من الاراضى الليبية فقط موزعة على عدة مليشيات متناحرة لا تخضع للسيطرة رايناها بالامس تهاجم مقر السراج وتسرق سيارات من مقره ورايناها تهاجم وزير المالية وتهدده بالقتل اذا لم يدفع اتاوة واذا كان الاتحاد الاوربى سيفرض عقوبات على تركيا فعليه فرض عقوبات على السراج وعصابته بتجميد ارصدتهم فى اوربا وعدم السماح لهم لدخول اى دولة فى الاتحاد الاوربى وعلى السراج اكل شبكولاته تركى بدل الانجليزى

    رد