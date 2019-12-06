صالح يزور أثينا الخميس

إيوان ليبيا – وكالات :

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيزور اليونان الخميس المقبل، بناء على دعوة من رئيس البرلمان اليوناني.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن بلاده قررت طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر الماضي.

وقال الوزير: «أسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة هذا الصباح وإبلاغه بترحيله»، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان؛ مشددا على أن هذا الإجراء لا يعني قطع العلاقات مع ليبيا.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 27 نوفمبر الماضي اتفاقات للتعاون العسكري والأمني بالإضافة للاختصاص البحريّ. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق بشكل رسمي.

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