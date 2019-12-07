سيالة يعلق على قرار اليونان طرد السفير

إيوان ليبيا – وكالات :

قال الوزير المفوض بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة إن «قرار اليونان بطرد السفيرغير مقبول».

وأوضح سيالة لوكالة «رويترز» الجمعة إن «هذا الإجراء غير مقبول وأن اليونان ليس لها تمثيل دبلوماسي في ليبيا لكن طرابلس كانت سترد بالمثل لو كان لها مثل هذه البعثة».

وأعلن وزير الخارجية اليوناني الجمعة أن بلاده «قررت طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا بنهاية نوفمبر».

وأبلغ الوزير نيكوس ديندياس الصحفيين، أمس الجمعة: «أسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة هذا الصباح وإبلاغه بترحيله»، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان، حسب ما نقلت «فرانس برس».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا