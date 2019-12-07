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قطر تفاجئ الجميع بشأن “الإخوان” وتعلن موقفها من القيادة في مصر

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

الدوحة-العنوان

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده لم تدعم الإسلام السياسي ولا حركة الإخوان المسلمين.

وخلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن “الدعم القطري إلى مصر لم ينقطع حتى بعد فترة الرئيس المنتخب محمد مرسي”، مؤكدا أنه “ليس للإخوان المسلمون وجود رسمي أو دعم في قطر”، وذلك حسب صحيفة “الوطن” القطرية.

وأضاف أن “قطر لم تدعم الإسلام السياسي ولا الإخوان المسلمين” وأن دعمها كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية، مؤكدا أن “قطر دعمت تونس وأن قطر ليست حزبا سياسيا وإنما هي دولة، وإن ربط قطر مع حزب ما أو أيدولوجية موقف خاطئ.

وقال الوزير القطري: “نحن ندعم الشعوب بصرف النظر عمن يحكمها”.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، علق أمس الجمعة، على أنباء اقتراب المصالحة مع قطر. وقال إن “أسلوب قطر في استضافة المنظمات الإرهابية والتدخلات الإقليمية يعرقلان أي جهد للحل”.

وأضاف، شكري، خلال كلمته بحوار روما: “لم أر أي تغيير في سلوك قطر”.

ويبدو أن الأزمة الخليجية في طريقها إلى خط النهاية، مع ظهور مؤشرات عديدة على ذلك، أبرزها قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج في الدوحة هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يزور وفد شبه رسمي من قطر الرياض في الأيام المقبلة، وفقا لما قاله مصدر مطلع على الزيارة، لوكالة “فرانس برس”.

وفي دلائل أخرى على انفراج محتمل، سيزور مسؤول من جامعة الدول العربية الدوحة لحضور مؤتمر خلال كأس الخليج، مما يحيي الآمال في نجاح جهود الوساطة.

المصدر-وكالات

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • اه يا نافوخى وان كان اشياء تتطير العقل فعلا فقطر بها 300 الف من العمالة المصرية ومنهم من اعرفه وعايش مبسوط والبنك القطرى موجود فى مصر والبضائع التركية تغمر الاسواق المصرية حيث تدعم الحكومة المصرية حكومة اردوغان اقتصاديا وما استفزنى بالفعل رايت امراة نحمل حوض استنالس مغطى بشفاف عليه علم كبير لتركيا وليس لدى مانع من بيع السلع التركية فى مصر بشرط ان يوضع عليها رسم يخصص لاسر الشهداء والمصابين من العمليات الارهابية وفرض ضريبة على العاملين فى قطر لصالح اسر الشهداء غير ذلك غباء

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