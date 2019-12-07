قوات الوفاق تعتقل ضباط الجيش في الزاوية

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد شهود عيان أن تشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق شنت حملة اعتقالات ضد ضباط من الجيش الليبي في مدينة الزاوية غرب طرابلس.

وبحسب وكالة نوفا فإنمجموعة مسلحة مقربة من أحد عناصر الجماعة الليبية المقاتلة شعبان هدية ألقت القبض على العقيد ضو المشري، من منطقة الحرشة، والرائد عبد السلام البكوش القبايلي من وسط مدينة الزاوية، وعدد من العسكريين خلال حملات اعتقالات ومداهمات في المدينة.

وفي سياق عسكريتمكن الجيش الليبي من تحقيق تقدم جزئي في مناطق جنوب طرابلس بعد معارك ضد قوات حكومة الوفاق الوطني.

وبينأن وحدات الجيش تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على محور الخلاطات جنوب طرابلس وتقدمت ما بعده باتجاه صالة ياقوته، كما قامت بنشر قناصين في عدد من المباني العالية في المنطقة.

وأضاف شهود العيان أن قوات حكومة الوفاق الوطني انسحبت بالكامل من معسكر حمزة الاستراتيجي تجاه منطقة المطبات، وأصبح المعسكر تحت سيطرة قوات الجيش ميدانية، بينما يقع في مرى نيران قوات الوفاق التي تبعد عنه ثلاثة كيلومترات.

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