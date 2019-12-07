حقيقة تراجع أرباح المصارف

إيوان ليبيا – وكالات :

تراجعت أرباح المصارف التجارية في ليبيا بنسبة 25.2% لتصل إلى 618.5 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة عما كانت عليه خلال الربع الثالث 2018 والبالغة نحو 827.2 مليون دينار، وذلك قبل خصم المخصصات والضرائب.

الودائع

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي انخفاض ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 106.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2018 إلى 91.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2019، أي بمعدل انخفاض 14.1%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 87 % من إجمالي الودائع، في حين بلغت نسبة الودائع لأجل 12.5٪ ، ونسبة ودائع الادخار 0.5% فقط من الإجمالي.

وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي الودائع حسب القطاعات فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث 2019ما قيمته 50.2 مليار دينار ، وما نسبته 55% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 45% أي ما قيمته 41.2 مليار دينار من إجمالي الودائع، منها 30.4 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 10.8 مليار دينار ودائع حكومية.

أما إجمالي ودائع المصارف التجارية (تحت الطلب وشهادات الإيداع) لدى المصرف المركزي بما فيها الاحتياطي الإلزامي، فقد هبطت من نحو 90 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2018 إلى نحو 72.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2019 ، أي بتراجع نسبته 19.7%.

الائتمان

وبالنسبة للائتمان الممنوح من المصارف التجارية فقد زاد الإجمالي من 16.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 16.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ووصل رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الثالث 2019 مليار دينار، وما نسبته 65.3% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 34.7٪ التي بلغت قيمتها 5.8 مليار دينار.

وبلغت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لاجمالي الائتمان الممنوح نسبة 20.7٪ في نهاية الربع الثالث 2019 مقابل نسبة 18.9 % في نهاية الربع الثالث 2018، حسب التقرير الاقتصادي

الأصول

انخفض إجمالي أصول المصارف التجارية (باستثناء الحسابات النظامية) من 127.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2018 إلى نحو 117,6 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2019، أي بمعدل تراجع نسبته 7.8% ، وقد شكلت الأصول السائلة البالغة نحو 83.2 مليار دينار من إجمالي الأصول ما نسبته 70.7%، مقارنة بما نسبته 75% عن ما كانت عليه في الربع الثالث 2018.

يذكر أن عدد المصارف التجارية العاملة في ليبيا بلغ 18 مصرفا بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي حتى نهاية الربع الثالث 2019، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 529 فرعا ووكالة مصرفية.

التركز المصرفي

وتعني درجة التركز المصرفي أن عددا قليلا من المصارف التجارية يستأثر بالنسبة الأكبر من النشاط المصرفي سواء من حيث الأصول أو الودائع أو الائتمان أو من حيث حجم حقوق المساهمين.

وعليه فإن ما يخص الحصة السوقية للمصارف التجارية في ليبيا، فقد شكلت أصول المصارف الأربعة الكبرى (الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة والصحارى) من أصل 18 مصرفا ما نسبته 78.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية الربع الثالث 2019، وشكل مصرف الجمهورية وحده ما نسبته 32.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي ككل.

وشكلت ودائع وقروض المصارف الأربعة الكبرى ما نسبته 78.3٪ و88.7٪ على التوالي من إجمالي ودائع قروض القطاع المصرفي نهاية الربع الثالث 2019.

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