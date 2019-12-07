مصالح الجميع تتصالح إلا مصالحنا … بقلم / محمد الامين

مفاوضات خليجية في الرياض بين قطر والسعودية والبحرين وربما الإمارات..

ماكرون يريد قمة في بداية العام الجديد حول ليبيا يحضرها 4 بلدان بينهم تركيا وروسيا..

وزير خارجية مصر يقول : اتفاق حكومة الوفاق وتركيا لا يمس مصالح مصر ولكنه يعقًد الوضع.

اذاً مصالح الجميع تتصالح، لكن الليبيين هم فقط من يخسر، وهم من يتقاتلون ويدفعون الثمن..

مواقفهم الهستيرية المتناقضة المتهافتة المندفعة لاسترضاء القوى الأخرى لا تأتيهم بخير، ولا تضيف جديدا إلى وضعهم الرديء..

سوف تُحلّ المشاكل الخليجية الخليجية، وحتى المشاكل العربية “الإسرائيلية”، وربما تُحلّ المشاكل العربية-المصرية-الخليجية بدافع الحرص على المصلحة والرغبة في اجتناب الصراع المسلح.. فأين سيكون الليبيون حينها؟ سيكونون مشتتين ممزقين..سيتلقّون الصفعة تِلو الأخرى ولا يتعلمون ولا يتعظون.. لماذا نصرّ دائما على أن نكون أدوات؟ وأن نبقى في مربّع المساومة والتبعية ونحن نعلم ان عيون الجميع على مواردنا، وأن قلوبهم على مصالحهم وهواجسهم الخاصة..

.. أما نحن فلسنا أكثر من مجرد تفصيل صغير وبند متحول ومتغير على موائد التفاوض وتقاسم حصص الثروة والنفوذ..

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