تعرف على خامات النفط الليبية

إيوان ليبيا – وكالات :

تمثل عائدات النفط، المورد الأهم لليبيا وعمود الاقتصاد الوطني، فما هي أهم الخامات النفطية الليبية، وما هو متوسط سعرها في الأسواق العالمية، وما هو الخام الأعلى سعرا بينها؟

تضم قائمة الخامات النفطية الليبية خامات السدرة والسرير والبريقة وأبو الطفل، وخام الزويتينة، وبالنسبة لمتوسط أسعار بيع خامات النفط الليبية، فإن خام السدرة كثافة (API37) بيع البرميل منه بمتوسط 69.39 دولار في العام الماضي مقابل 55.13 دولار للبرميل في العام 2017، حسب بيانات النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي، نقلا عن وزارة النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط.

فيما كان سعر بيع خام السرير كثافة (API38.5) بمتوسط 68.2 دولار في العام 2018، ولم تسجل أسعار للعام السابق، إلا أنه في العام 2016 بيع البرميل من الخام نفسه بمتوسط 44.97 دولار.

أما خام البريقة كثافة (API40) فقد بيع البرميل بسعر 69.93 دولار، مقابل متوسط 53.67 دولار في العام 2017. كما بيع خام سيرتكا (SIRTICA) كثافة (API41) بمتوسط 68.48 دولار، مقابل 58.82 دولار.

وكان أعلى سعر وصلت إليه الخامات الليبية في العام 2018، من نصيب خام أبو الطفل كثافة (API40)، وخام الزويتينة كثافة (API40.5)، إذ بيع الأول بمتوسط 71.1 دولار، مقابل 56.9 دولار، والثاني 71.79 دولار مقابل 53.24 دولار، خلال الفترة نفسها.

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