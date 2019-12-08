تقدم للمحافظين في بريطانيا قبل انتخابات الخميس

العنوان_لندن

يتجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الانتخابات المقررة، الخميس المقبل، متصدرا استطلاعات الرأي العام، وإن كانت بعضها يشير لصعوبة فوزه بأغلبية برلمانية.

وأشارت 4 استطلاعات للرأي إلى تقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين 8 نقاط و15 نقطة قبل 5 أيام من الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول. ‭‭ ‬‬

وذكرت مؤسسة سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي أن تقدم حزب جونسون على العمال تقلص إلى 8 نقاط من 10 نقاط سجلها في استطلاع سابق نشر يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف لصالح صحيفة صنداي تايمز أن حزب المحافظين عزز تقدمه على حزب العمال قليلا إلى 10 نقاط.