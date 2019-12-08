الشرطة القضائية تفعل القانون رقم 5 لسنة 2005

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بالحكومة الموقتة، العميد بالقاسم الزنتاني، تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2005 الخاص بحقوق النزيل وواجبات رجل الشرطة القضائية.

وقال الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، الصديق الزاوي الأحد: «بدأنا تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2005، والذي كان معطلا منذ 2011 نظرا للظروف التي شهدتها البلاد».

ولفت الزاوي إلى أن القانون المذكور يلزم الشرطة القضائية بـ«مراعاة النزيل من جانب إنساني وتأهيلي وقانوني وصحي واحترام آدميته».

يذكر أن تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وثّقت عددا كبيرا من الانتهاكات لحقوق السجناء، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في السجون بمختلف أنحاء ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا