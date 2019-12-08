نقل جميع طائرات الجيش إلى قاعدة الوطية الجوية

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الفريق صقر الجروشي أن جميع الطائرات سيتم نقلها إلى قاعدة الوطية الجوية.

الجروشي وفي مداخلة مع إذاعة المرج المحلية اليوم الأحد قال:” الطيار عامر الجقم بطل مغوار وخرج في أكثر من طلعة جوية ولكن نحن لا نتصارع في الكلام لكي لا نحفز العدو على أن يؤذي الطيار، هو خرج على شاشات التلفزيون عند الميليشيات وهم مسؤولين عن حياته”.

كما أكد أن جميع الطائرات سيتم نقلها بذخائرها إلى قاعدة الوطية الجوية، لافتاً إلى أن الجيش سيقضي على الميليشيات ودواعش المال.

وشدد الجروشي على أن الجيش منضبط ويتعامل مع إتفاقية جنيف للأسرى ومعاملتهم معاملة حسنة، مضيفاً :” نحن لا ننتقم من النساء والأطفال بل سنأخذ حق الجقم من الميليشيات ،ولدينا جميع أسمائهم وعندما تتحرر طرابلس المدة القادمة سترونهم بالتلفاز يحاكمهم القضاء لينالوا جزائهم، نحن لم تغمض لنا عين منذ أمس ونعمل بخطط من الداخل والخارج حتى على مستوى المشائخ، وخلال المدة الماضية التقى المشير حفتر بمشائخ الزنتان والزاوية وأفرج عن الجماعة الموجودين في الزاوية ونطالبهم الآن بالتدخل في الموضوع”.

وطمأن الجروشي المواطنين بأن الطيار عامر موجود في مكان آمن ولديه حراسة بناءً على المشهد المقدم من قبل مشائخ الزاوية، كاشفاً عن وجود لقاء سيجمع المشير حفتر بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة مع عم وجد وأبن الطيار الجقم.

وتابع:” المشير حفتر أجرى إتصالاته مع معسكراته بالجيش ومع شيوخ المنطقة، ونحن الآن ملتزمين بحدودنا ونستطيع ضرب المجلس الرئاسي وداخلية الوفاق ووزارة الدفاع ومقرات ما يسمى بـ”جيش الوفاق” لو كانت قيادتنا غير حكيمة لكننا منضبطين ولنا قولاً أخر وجميع الطائرات ستذهب للوطية، ونحن لا تؤثر بنا سقوط طائرة ممكن أن نفقد سرب بالكامل وعامر الجقم أسم لامع في القوات الجوية وشرف للمرج وأهله ولأبنائه “.

وأضاف:” في حال حدث أي شيء للطيار الجقم نتوعد بأننا سنأخذ حقه من كل مليشياوي وبالذات من كانوا معه في الصورة ونحن نعرف أسمائهم ونطمئن أهلنا في المرج”.

وإستطرد:” منذ 4 سنوات منذ إنطلاق عملية الكرامة إنطلق الجقم والشهيد عامر الجهاني عاشوا معنا في الصحراء والجنوب وفي كل مكان تاكدوا اننا منزعجين أكثر ولكن نحن جيش ودخلنا للقتال والاسر والإستشهاد”.

وواصل حديثه :”اطمئن الناس أنه في الأيام القادمة ليست ببعيدة ستتحرر طرابلس وستسريح قلوب الناس وخاصة أهلنا في المرج الذي عشنا بينهم وسيكون الرد قاسي ومؤلم على المليشيات ونحن لا ننتقم من شيخ أو امرأة أو طفل إنتقامنا او عملياتنا الحربية ستكون مركزة على المليشيات حتى تحرر البلاد “.

ووجه الجروشي كلمة لأهل المرج وأهل اللواء الطيار تحديداً ،قائلاً:” اليوم إلتقيت ابن الطيار الجقم وسعدت به ورأيت فيه شجاعة كشجاعة والده وطمأنته اننا أسرة واحدة والقوات الجوية أبنائكم جميعاً كما أطمئن أهل المرج سنأخذ حقهم وسيعود الجقم سالم وتأكدوا أننا دولة وجيش نظامي بقيادة المشير حفتر الذي سيقابل أهل الطيار الجقم غداً وإن شاء الله سننتصر وبتحرر طرابلس ستحرر ليبيا بالكامل ويعود الطيار عامر سالم”.

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