باشاآغا يتهم ” جماعة الفار ” بتوظيف الداخلية

إيوان ليبيا – وكالات :

عبّر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الأحد عن رفضه للإنتهاكات التي طالت اللواء طيار عامر الجقم من قبل مجموعات مسلحة إعتقلته في مدينة الزاوية رغم تبعيتها لوزارته وإتهام قادتها مسبقًا بتهم خطيرة تمس الأمن القومي لم يأتي باشاآغا على ذكرها في بيانه رغم الجدل المستعر حولها منذ ظهور المتورطين فيها يوم أمس .

وفي رسالته الموجهة إلى مدير أمن الزاوية علي اللافي أظهر باشاآغا نوع من التبرؤ من تبعية تلك المليشيات له وقال أنها ارتكبت انتهاكات ووظفت شعار وإسم الداخلية فيها بما يشير إلى أنها غير تابعة له رغم تحول الفار من رتبة ملازم أول في 2017 إلى نقيب في 2019، كما تشير كلمة توظيف في سياقها إلى معنى آخر هو التوريط !.

وفي نفس الوقت الذي يخاطبه فيه باشاآغا ، يُتهم مدير أمن الزاوية بأنه أحد المتواطئين أصلًا مع هذه المجموعة فهو الذي كان قد ساعد ” الفار ” في عدم تسليم نفسه للنائب العام سنة 2018 ودافع عنه من التهم المنسوبة له مايضع امكانية تنفيذ قرار باشاآغا هذا في خانة التشكيك .

وطالب باشاآغا مدير أمن الزاوية بإعادة النظر في تشكيل مليشيا الفرقة الأمنية الأولى التي يقودها محمد بحرون الملقب ” الفار ” المطلوب للنائب العام لتورطه مع داعش وفراس السلوقي الملقب ” الوحشي ” وحمدي حليلة وعدد آخر من مهربي الوقود الذين يقودون الكتيبة وتعيين ضباط أكفاء بدلًا عنهم .

وفي وقت سابق اليوم ، أكد مسؤول رفيع في مكتب النائب العام أن مذكرة القبض الصادرة من المكتب في أكتوبر 2017 بحق ” الفار ” بسبب ارتباطه بتنظيم داعش لازالت سارية .

سقطت بعد ظهر أمس طائرة تابعة للقوات المسلحة من طراز ” ميغ 23 ” جنوب الزاوية بعد إصابتها فوق طرابلس ومحاولة قائدها النجاة بها رغم الاصابة ، فيما قالت القيادة العامة أن خللًا فنيًا ضربها وأدى لسقوطها .

سقطت الطائرة التي قيل في البداية أنها روسية يقودها ” مرتزق روسي ملحد ” ليتضح أن من كان يقودها ونجى منها هو اللواء عامر الجقم العرفي المنحدر من مدينة المرج بعد تمكنه من القفز بالمظلة ولكنه أيضًا سقط في يد مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق يقودها شخص يدعى ” محمد سالم بحرون ” الملقب بـ ” الفار ” متحصل على رتبة ملازم أول كمنحة دون دخول كلية الشرطة كما أسقط سقوطه ورقة توت أخرى في وزارة الداخلية .

حاولت المجموعة المسلحة التي تسمى ” الفرقة الأولى – إسناد ” إذلال اللواء الجقم من خلال تصويره في لقطات مهينة إلا أن ظهور هؤلاء الأشخاص في مقر رسمي يحمل شعارات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يضع فتحي باشاآغا في موقف لا يحسد عليه مادفعه ربما لإصدار هذا البيان الذي حاول من خلاله القول أن المجموعة وظفت شعار الداخلية في أعمالها .

محمد سالم بحرون “ الفار ” علاوة على ارتباطه بعصابات التهريب والجريمة ، فهو المطلوب رقم 6 للنائب العام منذ أكتوبر 2017 في القضية المتعلقة بدعم داعش والإرتباط معه وقد ظهرت هذه القضية عندما تم ضبط مجموعة من التنظيم في القضية الشهيرة بإسم ( 131 سنة 2017 ) وقد رفض الفار الإمتثال للنيابة العامة في طرابلس وفقًا لرسالة صادرة منه عبر علي اللافي مدير أمن الزاوية الموالي لهذه المجموعة .

ويعد الفار ضمن المطلوبين جنائيا من قبل النيابة العامة بناء على تعليمات رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، على ذمة القضية المسلجة في سوق الجمعة بشأن واقعة ضبط مجموعات مسلحة تنتمي لتنظيم داعش بمدينة صبراتة ، وبناء على اعترافات العناصر الداعشية المضبوطة بقضية تنظيم داعش صبراتة، الذين أكدوا أن الفار أحد العناصر المتعاونة مع التنظيم وقدم خدمات لوجستية لهم وقام بتهريبهم وإيواءهم .

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