اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بأسوأ ذنب ارتكبه

أعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأسوأ ذنب اقترفه والذي يتمثل بمخالفته القانون من خلال قيادة دراجة على الرصيف.

ولفت جونسون خلال حديثه لشبكة سكاي إلى أنه يعارض وبشدة من يقود الدراجات على الرصيف، معتقداً في الوقت نفسه بأن هذا الأمر خاطئ.

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