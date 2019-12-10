مؤتمر علمي دولي بسرت بمشاركة هذه الدول

إيوان ليبيا – وكالات :

وصلت إلى مدينة سرت وفود أكاديمية من مصر والسعودية والأردن إضافة إلى أطباء وأساتذة ليبيين في مختلف التخصصات الطبية من الجامعات والمستشفيات الليبية للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع الذي تستضيفه المدينة عن «مكافحة العدوى» على مدى ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الذي تنظمه كلية الطب البشري بجامعة سرت اليوم الثلاثاء خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري والذي سيركز على مناقشة «مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والتحديات وطرق المكافحة ومنع العدوى».

ويجري تنظيم المؤتمر بالشراكة مع الاتحاد العربي للوقاية من العدوى وسلامة المريض وبالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية ومستشفى بن سينا التعليمي وبلدية سرت ومستشفى تاورغاء العام ومركز مصراتة لعلاج الأورام والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى ومستشفى المروة في بنغازي.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عميد كلية الطب البشرى بجامعة سرت الدكتور فتحى الكاسح إن المؤتمر ستنطلق فعالياته بمدرج مصباح العروي بجامعة سرت في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء، بحضور ضيوف ومسؤولي بلدية سرت.

وأضاف الكاسح أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام 45 بحثا وورقة علميا تتعلق بمحاور المؤتمر مقدمة من أساتذة أطباء من مختلف المستشفيات الليبية وكليات الطب البشري بالجامعات الليبية بمشاركة أطباء استشاريين من مصر والسعودية والأردن الذين سيقدمون خلال أيام المؤتمر محاضرات طبية علمية متخصصة حول مكافحة العدوى لأهميتها.

وأشار الدكتور الكاسح إلى أن محاور المؤتمر تتمحور حول «انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية ودور التنظيف والتطهير والتعقيم فى الوقاية من العدوى وطرق التخلص الآمن من النفايات الطبية والمطهرات فى المرافق الصحية ودور المختبرات الطبية فى الكشف عن الميكروبات والمسح الوبائى لعدوى المرافق الصحية واستراتيجيات عزل المرضى المصابون بأمراض معدية».

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