خارجية اليونان تطالب بمعاقبة حكومة الوفاق

إيوان ليبيا – وكالات :

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أمس الإثنين الإتحاد الأروبي إلى “إدانة صريحة لمذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق ، وإنشاء إطار للعقوبات إذا لم تمتثل تركيا وحكومة طرابلس”.

وقال الوزير أن القضايا التي أثيرت في إجتماع الإتحاد الأوروبي ببروكسيل هي التوقيع على المذكرتين الباطلتين بين تركيا وحكومة طرابلس ، وانتهاك اتفاقية الصخيرات والانتهاك المباشر للقانون الدولي وقانون البحار.

وسلط الوزير الضوء على نموذج الانتهاك التركي ، سواء في بحر إيجه أو في قبرص أو في شرق البحر المتوسط. داعيا إلى الإدانة الصريحة لمذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق ، وإنشاء إطار للعقوبات إذا لم تمتثل تركيا وحكومة طرابلس ، وبالطبع دعم اليونان وقبرص “وأضاف” لقد أوضحت بأوضح طريقة أن اليونان ستفعل كل ما يتطلبه الدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية “.

وفقا لوزير الخارجية اليوناني “مع الارتياح الكبير ، تلقينا دعما واسع النطاق من فرنسا وإيطاليا وقبرص وهولندا، أما مع وزير الخارجية الإيطالي ، السيد دي ماي ، فقد قمنا بالترتيب لزيارتي المباشرة القادمة إلى روما ، لتنسيق أعمالنا “.

واختتم وزير الخارجية قائلاً: “سيتم اتخاذ القرارات النهائية في ما يخص الموقف من تركيا وحكومة طرابلس من قبل المجلس الأوروبي ، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات ، وسيحضرها رئيس وزراء اليونان ، السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس”.

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